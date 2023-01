Gli agenti aggrediti da un uomo che stavano prendendo in custodia

Aggressione mortale a Budapest, in Ungheria. Un uomo ha accoltellato tre poliziotti che lo stavano prendendo in custodia: uno di loro è morto per le ferite riportate. La polizia ha riferito di aver ricevuto una telefonata nella tarda serata di giovedì 12 gennaio che informava che un uomo aveva sfondato la porta di un appartamento vicino nell’11° distretto e stava tentando di entrare. Giunti sul posto, gli agenti sono stati aggrediti mentre cercavano di prenderlo in custodia. L’uomo è poi corso in strada. Un agente ha sparato un colpo di avvertimento e poi ha sparato a una gamba all’uomo in fuga, ha detto la polizia di Budapest. Il sospetto è stato preso in custodia e trasportato in ospedale insieme agli agenti feriti. L’ufficiale che in seguito è morto per le ferite riportate era un sergente maggiore di 29 anni.

