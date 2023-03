L'attentatore in sella a una motocicletta si è schiantato contro un mezzo delle forze dell'ordine

Un attentatore suicida in sella a una motocicletta si è schiantato contro un mezzo della polizia nella provincia del Balucistan nel sud-ovest del Pakistan, uccidendo almeno dieci poliziotti e ferendone dodici. Mahmood Notenzai, un responsabile della polizia locale, ha detto che gli agenti erano di pattuglia di routine quando è avvenuto l’attacco. Nessuno ha rivendicato immediatamente la responsabilità dell’attentato, avvenuto su un ponte nel distretto di Sibi, ma in casi precedenti simili ad essere accusati sono stati i separatisti locali. Il primo ministro Shahbaz Sharif ha detto che l’attacco è parte di un piano nefasto del nemico per destabilizzare il Pakistan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata