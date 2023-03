Ennesimo intoppo per il programma spaziale nipponico

L’agenzia spaziale giapponese ha intenzionalmente distrutto uno nuovo razzo H3 dopo che l’accensione della seconda fase del lancio non è riuscita. Tre settimane dopo un lancio interrotto a causa di un problema tecnico, il fallimento del lancio dell’H3 si è rivelato una nuova battuta d’arresto per il programma spaziale giapponese. Il razzo trasportava un satellite di osservazione terrestre avanzato, incaricato principalmente dell’osservazione della Terra e della raccolta di dati per la risposta ai disastri e la creazione di mappe, e anche un sensore a infrarossi sperimentale sviluppato dal Ministero della Difesa in grado di monitorare l’attività militare, inclusi i lanci di missili. Il razzo H3, dopo il decollo, si è librato nel cielo vicino al Tanegashima Space Center nel sud del Giappone: ha seguito la traiettoria pianificata e il secondo stadio si è separato come previsto, ma l’accensione è fallita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata