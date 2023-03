Il velivolo di Mosca è stato individuato da alcuni jet tedeschi e britannici. Alta tensione con Washington dopo l'incidente con un drone americano

Resta alta la tensione tra la Russia e i Paesi Occidentali. I jet Royal Air Force del Regno Unito e gli aerei da combattimento tedeschi hanno intercettato aereo russo che sorvolava lo spazio aereo estone. Lo riferisce la Bbc. L’intercettazione in sé era di routine, ma è la prima volta che un’operazione del genere viene eseguita insieme dai due Paesi. “Questo dispiegamento congiunto di Regno Unito e Germania nei Paesi baltici”, ha commentato il ministro britannico delle Forze armate, “dimostra chiaramente la nostra determinazione collettiva a sfidare qualsiasi potenziale minaccia ai confini della Nato, dimostrando al contempo la nostra forza combinata”.

L’incidente sul Mar Nero

Nella giornata di martedì, un jet russo ha costretto un drone MQ-9 Reaper dell’aeronautica Usa ad un atterraggio forzato, dopo averne danneggiato l’elica. L’incidente, secondo quanto riferiscono fonti militari Usa citate dalla Cnn, è avvenuto sulle acque internazionali del Mar Nero ed ha visto coinvolti due caccia SU-27 russi.

Uno dei due jet ha scaricato del carburante davanti al drone, mentre l’altro ne ha danneggiato l’elica, montata sulla parte posteriore del velivolo, costringendo gli operatori a far scendere il drone in acqua.

Il drone americano caduto sul mar Nero, dopo quella che secondo la Casa Bianca è stata una collisione con un caccia russo nello spazio aereo internazionale, si stava dirigendo “verso il confine della Federazione Russa con i transponder spenti”. È la ricostruzione del ministero della Difesa di Mosca citata dalle agenzie russe. Per questo motivo – viene spiegato – “le forze di difesa aere si sono alzate in volo per identificare l’intruso sul Mar Nero”.

Mosca: “Stop voli droni Usa vicino a confini Russia”

Mosca si aspetta che dopo l’incidente del drone americano caduto nel Mar Nero i droni degli Stati Uniti “smettano di volare vicino ai confini russi”. Lo ha affermato l’ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov, come riporta Ria Novosti.

Amb. Russia a Washington: “Attività inaccettabili di droni Usa”

“L’attività inaccettabile delle forze armate statunitensi nelle immediate vicinanze dei nostri confini è motivo di preoccupazione”. Lo ha affermato l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, in un commento diffuso dall’ambasciata in relazione all’incidente del drone americano nel Mar Nero. Lo riporta l’agenzia Tass. “Siamo ben consapevoli dello scopo per cui vengono utilizzati tali veicoli da ricognizione e attacco senza pilota”, ha aggiunto Antonov, “la risposta è ovvia: stanno raccogliendo informazioni di intelligence, che vengono successivamente utilizzate dal regime di Kiev per colpire le nostre forze armate e il nostro territorio”.

Russia pronta a reclutare 400mila nuovi soldati

Il primo aprile il ministero della Difesa russo inizierà un nuovo reclutamento di soldati a contratto. I piani, resi noti da diversi media regionali russi, parlano di inserire nell’esercito di Mosca 400mila reclute. Lo afferma il sito russo di Radio Liberty.

Allerta aerea su tutto il Paese

Su tutte le regioni delll’Ucraina è scattato l’allarme aereo dopo che il velivolo da guerra Mig-31k russo è decollato dalla Bielorussia. Lo riporta il gruppo di monitoraggio Belarusian Gayun, come riporta Unian.

Michel: “Lavoriamo a proposta estone per fornire munizioni”

“Rafforzare la nostra difesa europea significa sviluppare le nostre capacità industriali è urgentemente necessario per sostenere l’Ucraina. L’Ucraina ha bisogno di munizioni per difendersi. Ed è per questo che stiamo lavorando alla proposta della prima ministra estone, Kaja Kallas, per supportare la fornitura delle consegne ai nostri amici ucraini”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo nel dibattito sulle conclusioni del Consiglio europeo straordinario del 9 febbraio e la preparazione del Consiglio europeo del 23-24 marzo.

Michel: “Vogliamo de-escalation, ma da Mosca nessun segnale”

“Vorremmo assistere a una de-escalation. Vorremmo vedere un’escalation verso la pace ma la Russia non ha smesso di intensificare la guerra. Basterebbe una sola decisione. Solo una decisione di ritirare le sue truppe dietro i confini internazionalmente riconosciuti dell’Ucraina. Sfortunatamente, non vediamo alcun segnale per il Cremlino in questa direzione”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo nel dibattito sulle conclusioni del Consiglio europeo straordinario del 9 febbraio e la preparazione del Consiglio europeo del 23-24 marzo.”Nonostante questo, continuiamo a combattere una battaglia per la pace, la battaglia diplomatica, sosteniamo la formula di pace giusta proposta dal presidente Zelensky che si basa sulla Carta delle Nazioni Unite”, ha aggiunto.

