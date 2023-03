Poi sarà esposta in altre città europee

(LaPresse) I sostenitori di Alexey Navalny hanno installato nella piazza vicino al Museo del Louvre, a Parigi, una replica della cella in cui il leader dell’opposizione russa è detenuto. L’iniziativa per richiamare l’attenzione sulla difficile situazione in cui versa Navalny, condannato il 22 marzo dello scorso anno a 9 anni di carcere di regime severo in una colonia penale. In precedenza, la replica della cella era stata esposta a Berlino. Dopo Parigi, l’installazione sarà esposta in altre città europee.

