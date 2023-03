Il ministro degli Esteri a Ramallah

Antonio Tajani in visita a Ramallah. “Ho ribadito l’impegno italiano a favore di una soluzione due popoli, due Stati nel negoziato tra Israele e Palestina. È la chiave per la stabilità della regione del Mediterraneo allargato”, ha affermato il ministro degli Esteri dopo l’incontro con l’omologo palestinese Riad Malki. “L’Italia è in prima linea per la pace”, ha aggiunto il capo della Farnesina. Tajani ha incontrato anche Netanyahu.

