Il ministro degli Esteri visita anche Ramallah

“È stato un incontro molto positivo con il primo ministro Netanyahu. Abbiamo rafforzato le relazioni già molto solide tra Italia e Israele”. Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dopo aver incontrato a Gerusalemme il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “Abbiamo affrontato tutti i temi della politica internazionale, dalla guerra in Ucraina alla situazione in Iran e i rischi nucleari, alla situazione in Medioriente”.

“A Ramallah ho incontrato il presidente Mahmoud Abbas, il premier Mohammad Shtayyeh, e il ministro degli Esteri Riyad Al Malky. Ho ribadito l’impegno italiano a favore di una soluzione due popoli, due Stati nel negoziato tra Israele e Palestina. È la chiave per la stabilità della regione del Mediterraneo allargato”. Scrive poi su twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “L’Italia è in prima linea per la pace in Palestina – aggiunge – Fermare ogni tipo di violenza. Finanzieremo progetti di sviluppo socio economico, in particolare a sostegno delle donne palestinesi”.

