Nella cittadina del Donetsk proseguono i combattimenti

(LaPresse) In un video rilanciato sui social i soldati ucraini del 24esimo battaglione d’assalto Aidar attaccano le postazioni russe a Bakhmut, cittadina del Donetsk dove da mesi si combatte strada per strada. “L’avanzata delle unità Wagner e delle forze russe a Bakhmut è stata insignificante”, dice lunedì sul proprio canale Telegram l’ex colonnello russo in pensione Igor Girkin, commentando la situazione al fronte.

Immagini da Twitter @Militarylandnet

