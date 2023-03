Ingenti perdite sia tra i russi sia tra gli ucraini

Sia Ucraina che Russia riferiscono di un numero elevato di vittime nella regione di Donetsk mentre continua la lenta, lunga e sanguinosa lotta per la cittadina di Bakhmut. Le forze ucraine controllano la parte occidentale della città in rovina e quasi deserta, mentre il gruppo russo Wagner controlla la maggior parte della zona est – riferiscono fonti dell’intelligence britannica riportate dai media locali – con la linea del fronte sul fiume Bakhmutka che taglia in due la città. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha detto che le forze russe hanno subito più di 1.100 morti negli ultimi giorni combattendo lungo la sezione di Bakhmut della linea del fronte. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue forze hanno ucciso più di 220 militari ucraini nelle ultime 24 ore.

Secondo Serhiy Cherevatyi, portavoce del comando militare orientale dell’Ucraina, 239 soldati russi sono stati uccisi e altri 293 feriti nel settore in prima linea intorno a Bakhmut nell’oblast di Donetsk il 12 marzo. Intanto secondo l’Institute for the Study of War ha riferito, il ministero della Difesa russo sta “probabilmente cogliendo l’opportunità di spendere deliberatamente sia le forze d’élite che quelle di Wagner a Bakhmut”. Secondo il rapporto, la presunta strategia del Cremlino di spendere le forze di Wagner nella battaglia per Bakhmut arriva dopo la “implacabile campagna di diffamazione” del fondatore della compagnia Wagner, Prigozhin , contro il ministero della Difesa russo iniziata nel maggio 2022. Una campagna concentrata sui fallimenti dell’esercito russo durante la controffensiva ucraina a Kharkiv. Poiché l’ambizione e le critiche di Prigozhin agli addetti al regime all’interno del ministero della Difesa hanno allarmato Putin, è improbabile che Wagner torni al livello di sostegno che ha ricevuto nella primavera del 2022. Invece, le forze di Wagner saranno probabilmente usate “come capro espiatorio per la costosa spinta su Bakhmut una volta culminata l’offensiva”, si legge nella valutazione del think di Washington. Il rapporto arriva proprio in contemporanea con i tentativi di Wagner di reclutare più membri aprendo nuovi centri di reclutamento in 42 città russe.

