Il premier israeliano al Forum economico per le imprese

Benjamin Netanyahu in visita a Roma invita Giorgia Meloni in Israele. “Vorrei dire al presidente del Consiglio di fare una visita in Israele, insieme ai leader delle principali aziende italiane”, ha dichiarato il premier israeliano parlando al Forum economico delle imprese in corso al Mimit a Roma. “C’è un’ ottima collaborazione fra Italia e Israele ma vogliamo portarla a un livello ancora più alto. C’è grande spazio di manovra”, ha aggiunto Netanyahu, seduto al fianco del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

