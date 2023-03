Il premier dello Stato Ebraico in visita a Roma

Visita in Italia del premier israeliano Benjamin Netanyahu. ” “C’è un’ ottima collaborazione fra Italia e Israele ma vogliamo portarla a un livello ancora più alto. C’è grande spazio di manovra” ha detto il politico parlando al Forum economico delle imprese in corso al Mimit a Roma. “Israele è pronto ad aumentare le relazioni economiche e tecnologiche con il governo e con le imprese. Mi auguro di vedervi se non quest’anno il prossimo a Gerusalemme”, ha aggiunto Netanyahu.

Urso: “Vincere insieme sfida autonomia energetica”

– “Dobbiamo vincere la sfida dell’autonomia energetica, insieme possiamo farlo meglio perché l’Italia deve diventare l’hub del gas europeo e Israele deve diventare uno dei punti di forza per il gas, l’idrogeno e le tecnologie green”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando con il premier israeliano, cui ha rivolto la sua solidarietà per gli attacchi terroristici a Tel Aviv: “Vorrei prima di tutto esprimerle la solidarietà e la vicinanza del governo e di tutto il popolo italiano per l’attentato di ieri sera a Tel Aviv” ha detto Urso.

