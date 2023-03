Momento di imbarazzo durante una visita della coppia reale all'Hayes Muslim Centre

Momento di imbarazzo per la principessa del Galles durante una visita al centro islamico Hayes, giovedì 9 marzo, a Londra. Kate Middleton, accompagnata dal marito, il principe William, ha teso la mano all’imam per salutarlo ma l’uomo non ha ricambiato: per salutare la futura regina si è portato la mano sul cuore. La coppia reale ha voluto incontrare e ringraziare le comunità londinesi coinvolte negli aiuti alle popolazioni turche e siriane colpite dal recente e devastante terremoto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata