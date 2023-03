Almeno sette morti, il killer si sarebbe suicidato

Almeno sette morti e diversi feriti, alcuni dei quali gravi, nella sparatoria avvenuta in una chiesa di testimoni di Geova ad Amburgo, in Germania. L’attentatore si sarebbe ucciso dopo avere aperto il fuoco a caso sui fedeli in preghiera e prima dell’arrivo della polizia.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha definito l’episodio un “brutale atto di violenza”. “Orrende notizie da Amburgo. La scorsa notte diversi membri di una Chiesa di Geova sono stati vittime di un brutale atto di violenza. I miei pensieri sono con loro e le loro famiglie. E con le forze dell’ordine, che hanno alle spalle un dispiegamento difficile”, ha scritto su Twitter il capo del governo tedesco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata