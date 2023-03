Le parole del presidente cinese durante la riunione plenaria dell'Esercito popolare di liberazione

Il leader cinese Xi Jinping ha chiesto di “elevare più rapidamente le forze armate a standard di livello mondiale”. Lo ha detto durante il discorso pronunciato durante la riunione plenaria dell’Esercito popolare di liberazione e delle forze armate di polizia alla prima sessione del 14esima Assemblea nazionale del popolo. La Cina deve massimizzare le sue “capacità strategiche nazionali” nel tentativo di “migliorare sistematicamente la forza complessiva del Paese per far fronte ai rischi strategici, salvaguardare gli interessi strategici e realizzare gli obiettivi strategici”, ha aggiunto Xi che ha lanciato anche una serie di appelli per accelerare lo sviluppo in campo scientifico e tecnologico. Tra le sue richieste anche quelle di rafforzare le capacità strategiche nei settori di emergenza, rendere più resistenti le catene industriali e di approvvigionamento e rendere le forze nazionali “più capaci di salvaguardare la sicurezza nazionale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata