Visita ufficiale del presidente bielorusso a Pechino

Il presidente della Cina Xi Jinping ha ricevuto a Pechino il suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko, giunto in Cina per una visita ufficiale. I due hanno unito gli sforzi per sollecitare il cessate il fuoco in Ucraina e per dare inizio a negoziati che pongano fine al conflitto. La Cina ha avanzato un piano di pace in dodici punti che richiede il rispetto dell’integrità territoriale dei due Paesi oinvolti nella guerra. Ma il piano è stato bocciato dagli Stati Uniti e, successivamente, dall’Unione europea e dalla stessa Ucraina. “Il fulcro della posizione della Cina è chiedere la pace e incoraggiare i colloqui. E che vengano rispettate le legittime preoccupazioni di sicurezza di tutti i Paesi”, ha ribadito Xi a Lukashenko.

