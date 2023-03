Raid in tutto il Paese, una decina le vittime

Le sirene dei raid aerei hanno suonato per ore in tutta l’Ucraina, compresa Kiev, dove i residenti sono stati svegliati dalle esplosioni. Due le persone ferite, il 40% degli abitanti della capitale senza riscaldamento. Nel quartiere Sviatoshynski, diverse auto in strada sono state danneggiate e le finestre di alcuni appartamenti sono andate in frantumi. Una decina le vittime in tutto il Paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata