I cittadini di Kostyantynivka: "Andiamo a dormire ma non sappiamo se ci sveglieremo"

Sono immagini di distruzione e terrore quelle che arrivano da Kostyantynivka, cittadina nell’oblast del Donec’k in Ucraina non lontano da Bakhmut dove il conflitto tra l’esercito di Kiev e quello russo si sta facendo sempre più aspro. “Stanno distruggendo la nostra città, ci bombardano ogni giorno, tutto il giorno, dalla mattina alla sera, sempre”, racconta una donna la cui casa è stata devastata dai bombardamenti russi. “Vado a letto non sapendo se mi sveglierò il giorno dopo”.

