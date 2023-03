La protesta contro la riforma giudiziaria voluta dal primo ministro israeliano Netanyahu

Alta tensione in Israele a Tel Aviv durante l’ennesima manifestazione contro la riforma giudiziaria voluta dal primo ministro israeliano Netanyahu. Alcuni dimostranti si sono scontrati con la polizia. L’obiettivo era quello di bloccare il percorso di Netanyahu verso l’aeroporto in vista del viaggio in Italia.

