Il capo di Mosca in videomessaggio: "Hanno scelto la missione più alta: difendere la patria"

Vladimir Putin ha reso omaggio alle cittadine russe in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne. Il capo di Mosca, in particolare, ha rivolto un messaggio speciale alle donne che fanno parte dell’esercito. “Hanno scelto la missione più alta: difendere la patria”, ha affermato Putin in un discorso video diffuso dal Cremlino. “Donne nelle unità di combattimento, nell’esercito, paramedici, infermiere nei reggimenti, nelle compagnie e negli ospedali, che rischiano la propria vita in prima linea per salvare i feriti. Il vostro coraggio, la vostra determinazione e il vostro valore stupiscono anche i combattenti più duri”, ha concluso il presidente russo.

