Alta tensione per le strade della città di Hawar dopo l'uccisione di due coloni

Coloni ebrei e palestinesi si sono scontrati nella tarda serata di lunedì nella città di Hawara, in Cisgiordania. La tensione è alle stelle dopo che la settimana scorsa due fratelli israeliani sono stati uccisi in un attacco palestinese durante la celebrazione ebraica della festa di Purim. Nelle immagini di una videocamere di sorverglianza si vede un gruppo di coloni mascherati che lanciano pietre contro i palestinesi asserragliati in un negozio e in auto.

