Yehuda Fuchs: "E' un pogrom compiuto da fuorilegge"

Un alto funzionario militare israeliano, intervistato da Channel 12 news Israel, ha condannato il recente attacco perpetrato da coloni ebrei contro auto e abitazioni di palestinesi ad Hawara, in Cisgiordania. “E’ un pogrom compiuto da fuorilegge”, ha detto Yehuda Fuchs, capo del Comando Centrale delle Forze di difesa israeliane. Per pogrom si intende una sommossa sanguinosa, una violenza che storicamente veniva perpetrata in Russia tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo contro la comunità ebraica, considerata capro espiatorio del malcontento popolare. In questo caso, invece, in Cisgiordania i ruoli si sono invertiti. “Lanciano pietre e bloccano le strade palestinesi. Eravamo preparati a questo tipo di eventi ma non eravamo preparati a un pogrom di questa portata, con molte decine di persone”, ha aggiunto il militare. Il raid israeliano è stata una vendetta per i due fratelli ebrei uccisi ad Hawara con colpi di arma da fuoco da un palestinese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata