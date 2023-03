L'esercito è entrato nel campo profughi per arrestare i sospetti nell'uccisione di due fratelli ad Hawara

Almeno 6 i palestinesi uccisi in un raid dell’esercito israeliano nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Una decina i feriti. L’esercito israeliano è entrato nel campo profughi per arrestare i sospetti coinvolti nell’uccisione della settimana scorsa di due fratelli israeliani nella città di Hawara, nel nord della Cisgiordania. Il raid “è una guerra totale e distrugge tutto”, ha detto il portavoce del presidente palestinese Mahmud Abbas.

