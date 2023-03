Nei filmati diffusi da Mosca vengono mostrati alcuni edifici ricostruiti dopo l'occupazione delle forze russe

Il Ministero della Difesa russo ha riferito che il suo capo Sergei Shoigu si è recato nella regione occupata di Donetsk per ispezionare alcune delle infrastrutture ricostruite a Mariupol. La città portuale ucraina sul Mar d’Azov è stata occupata dalle forze russe fin dai primi giorni dell’operazione militare speciale, durante la quale pesanti bombardamenti hanno distrutto gran parte delle infrastrutture civili. Secondo il Ministero della Difesa, Shoigu si è recato in un ospedale di recente costruzione, un centro di soccorso del Ministero delle Emergenze e alcuni edifici residenziali. Nei filmati diffusi dal ministero di Mosca si vede Shoigu, insieme ad altri ufficiali vestiti in mimetica, ispezionare le nuove strutture.

