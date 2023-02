L'ordigno era legato a una motocicletta ed è stato fatto esplodere a distanza

Una bomba è esplosa a Barkhan, città a 600 km da Quetta, nel Pakistan sudoccidentale. Ci sono 5 morti e 16 feriti per l’ordigno che è saltato in aria in un bazaar affollato. Era legato a una motocicletta ed è stato fatto esplodere a distanza.

