Il pontefice dopo l'Angelus: "Molti erano giovani studenti"

Dopo l’Angelus di domenica 5 marzo, Papa Francesco ha ricordato le vittime della tragedia di Steccato di Cutro, dove un barcone carico di migranti si è ribaltato davanti alle coste calabresi, ma anche il terribile incidente ferroviario avvenuto in Grecia che ha causato 57 morti. “In questi giorni il mio pensiero andava spesso alle vittime dell’incidente ferroviario avvenuto in Grecia. Molti erano giovani studenti. Prego per i defunti, sono vicino ai feriti e ai familiari, la Madonna li conforti”, ha detto il pontefice al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata