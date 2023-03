Sono servite quasi 10 ore per domare le fiamme

I vigili del fuoco di Hong Kong hanno combattuto contro un incendio scoppiato durante la notte in un cantiere edile in un famoso quartiere dello shopping. Le fiamme hanno costretto le forze dell’ordine a evacuare circa 130 persone dagli edifici vicini. Non sono state segnalate vittime. L’incendio si è propagato nella zona di riqualificazione del Mariners’ Club, nel quartiere densamente popolato di Tsim Sha Tsui, nella tarda serata di giovedì 2 marzo.

Diversi piani della struttura, comprese le impalcature, sono andate in fiamme. Il sito è circondato da un centro commerciale, diversi hotel e alcuni edifici residenziali e commerciali. Nel corso della notte, folle di curiosi si sono radunate in strada per assistere all’operazione antincendio. Il governo ha poi comunicato che l’incendio è stato in gran parte domato entro la mattina di venerdì.

