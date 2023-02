Da mercoledì 1 marzo niente più obbligo di mascherine a Hong Kong che così pone fine all’ultima grande restrizione della città imposta durante la pandemia Covid.L’amministratore delegato della città, John Lee, ha affermato che non ci sarà più l’obbligo all’aperto e al chiuso, compresi i trasporti pubblici, ma solo in alcuni locali ad alto rischio, inclusi ospedali e case per anziani.L’annuncio di Lee in conferenza stampa è arrivato il giorno dopo che la vicina città di Macao ha allentato l’uso della mascherina: la decisione, ha precisato Lee, è stata presa perché non si è avuta una ripresa delle infezioni. “Credo che sia il momento giusto per dare alla gente il messaggio molto chiaro che Hong Kong sta tornando alla normalità”, le parole di Lee

