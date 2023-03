I manifestanti di Fridays for Future chiedono un'azione più severa contro il riscaldamento globale

Migliaia di manifestanti per il clima si sono riuniti a Berlino e in altre città tedesche per chiedere un’azione più severa del governo contro il riscaldamento globale, in particolare quando si tratta di ridurre le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti. Le proteste in Germania fanno parte dello ‘sciopero per il clima’ globale indetto dal gruppo ‘Fridays for Future’. Darya Sotoodeh, portavoce del gruppo, ha accusato il ministro dei trasporti tedesco di porre troppa attenzione sull’industria automobilistica del Paese, a scapito dei trasporti pubblici a prezzi accessibili.

