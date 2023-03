Un nuovo bombardamento all'alba ha ucciso tre persone. Kiev: Oltre 150mila soldati di Mosca uccisi da inizio guerra

Continuano i bombardamenti russi in Ucraina nel 372esimo giorno di guerra. Questa mattina tre persone sono state uccise in un attacco missilistico lanciato dalle forze armate russe su Zaporizhzhia. Almeno 11 invece i feriti. Lo ha riferito il sindaco ad interim della città, Anatoly Kurtev.

“Questa notte gli occupanti hanno colpito il centro di Zaporizhzhia, un condominio. Purtroppo ci sono morti e feriti. Le operazioni di ricerca e salvataggio sono in corso. Lo stato terrorista vuole trasformare ogni giorno per il nostro popolo in un giorno di terrore. Ma il male non regnerà nella nostra terra. Cacceremo tutti gli occupanti e saranno sicuramente ritenuti responsabili di tutto”, ha commentato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Mosca: “Niente incontro Lavrov-Blinken per posizione Usa”

In occasione del G20 dei ministri degli Esteri a Bali, in India, non si incontreranno il segretario di Stato americano Antony Blinken e il suo omologo russo Sergei Lavrov. La portavoce di Lavrov, Maria Zakharova, ha dichiarato che la motivazione è la posizione degli Stati Uniti sul conflitto: “A mio avviso, la posizione degli Stati Uniti è stata indicata in modo chiaro e molto tempo. Sono a favore dell’escalation dei conflitti in tutto il mondo e la diplomazia, purtroppo, è apparentemente relegata in secondo piano“.

Lavrov ha invece incontrato il ministro degli esteri cinese Qin Gang, esprimendo fiducia sulla “continuità e sull’avanzamento progressivo dei rapporti in tutte le aree concordate dai leader, comprese le sfere commerciali ed economiche, culturali”. “Abbiamo piani di vasta portata per lo sviluppo della cooperazione bilaterale e, naturalmente, una ricca agenda di politica estera, dato il ruolo di Russia e Cina come fattore stabilizzante nel sistema delle relazioni internazionali”, ha aggiunto Lavrov.

Kiev: Oltre 150mila soldati russi uccisi da inizio guerra

Supera quota 150mila il numero di soldati russi morti in Ucraina dall’inizio del conflitto. Lo rendono noto le forze armate di Kiev che, nel loro ultimo aggiornamento, parlano di 150.605 militari di Mosca uccisi.

Premier Moldova: “Russia non ha risorse per invaderci”

“La Russia non ha risorse sufficienti per intensificare l’escalation ed è anche chiaro che non può invadere la Moldova con mezzi militari“. Lo ha detto il premier di Chisinau, Dorin Recean, in un’intervista alla tv nazionale rumena riportata da Ukrainska Pravda. “Abbiamo un potenziale sufficiente per far fronte a una possibile escalation in Transnistria. E la regione della Transnistria, come noi, lotta per la pace e la stabilità”, aggiunge. Secondo Recean “la Russia sta conducendo una guerra ibrida: molta propaganda, disinformazione, promozione di certe narrazioni a favore della guerra. Ma sono sicuro che non ci riusciranno. Tutte queste ondate sono più una guerra dell’informazione che il reale stato delle cose“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata