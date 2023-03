Il segretario di Stato Usa a margine del G20 di New Delhi

A Sergei Lavrov ho detto che la Russia deve “impegnarsi in un’azione diplomatica significativa” che possa produrre una “pace giusta”. Lo ha affermato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, riferendo in conferenza stampa del suo breve colloquio con il ministro degli Esteri russo, a margine del G20 di New Delhi. Vladimir Putin, ha aggiunto Blinken, ha però mostrato “zero interesse” per la pace. Si è trattato del primo incontro di alto livello tra i due Paesi da mesi. Secondo fonti statunitensi, Blinken e Lavrov hanno chiacchierato per circa 10 minuti.

