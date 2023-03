(LaPresse) In Turchia il miracoloso salvataggio del cane Aleks. L’animale è stato tratto in salvo dopo che per 23 giorni era rimasto sotto le macerie di un palazzo ad Antakya crollato a causa del devastante terremoto che ha colpito la Turchia. I soccorritori si sono precipitati nell’area quando un cittadino preoccupato ha riferito di aver sentito dei rumori provenire da sotto un edificio crollato, ha riferito l’agenzia Anadolu.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata