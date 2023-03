Giovedì i vigili del fuoco, i soldati e i residenti hanno continuato a lavorare per contenere un grave incendio in un’area boschiva della parte orientale di Cuba. Le autorità locali hanno riferito che almeno 3.600 ettari sono stati consumati dalle fiamme, dopo 14 giorni di incendi provocati dall’intensa siccità e dai venti di questa stagione. I focolai hanno interessato le aree intorno ai villaggi di Vivero Dos, Pueblo Nuevo e La Mensura, nel comune di Mayarí. Non sono stati segnalati immediatamente feriti o morti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata