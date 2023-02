Due motovedette, un elicottero e squadre di terra sono entrati in azione per le operazioni di soccorso al largo dell'isola di Lesbo

Tre migranti sono morti e altri 16 sono stati soccorsi martedì al largo dell’isola greca di Lesbo, dopo che il gommone che li trasportava dalla vicina costa turca ha urtato contro gli scogli a causa del forte vento e ha iniziato a imbarcare acqua. Due motovedette, un elicottero e squadre di terra sono entrati in azione per le operazioni di soccorso e per cercare eventuali dispersi.

Nessuna delle persone a bordo del gommone era stata dotata di giubbotti di salvataggio. La tragedia nel Mar Egeo orientale arriva due giorni dopo che quattro bambini e una donna sono morti dopo che un’imbarcazione che trasportava più di 40 migranti si è schiantata contro gli scogli dell’isola di Leros.

