Case e auto danneggiate, alberi abbattuti. E’ successo nella città di Meeker, Oklahoma: il risultato di una tempesta che si è abbattuta sugli Stati Uniti. Il servizio meteorologico nazionale ha emesso un avviso di pericolo, m ettendo in guardia i cittadini da possibili forti raffiche di vento in gran parte dell’Oklahoma e in alcune zone del Texas.

