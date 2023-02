La presidente della Commissione europea cercherà di raggiungere un accordo di revisione sul protocollo che riguarda l'Irlanda del Nord

Il premier britannico Rishi Sunak e la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen si incontrano a Windsor, in Inghilterra, per cercare di raggiungere un accordo di revisione sul protocollo post Brexit che riguarda l’Irlanda del Nord. Si tratta dell’intesa commerciale di fine 2020 necessaria a mantenere l’apertura del confine terrestre tra l’Ulster (Uk) e la Repubblica d’Irlanda (Unione europea) dopo l’uscita di Londra dall’Ue. “Sono felice di essere oggi nel Regno Unito per incontrare il primo ministro Rishi Sunak. Non vedo l’ora di voltare pagina e aprire un nuovo capitolo con il nostro partner e amico”, ha scritto su Twitter von der Leyen. Quest’ultima, inoltre, incontrerà re Carlo III al castello di Windsor per un the. Lo riferisce un portavoce di Buckingham Palace, citato dalla Bbc.

