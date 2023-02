Pechino sostiene di aver sempre "mantenuto la comunicazione con tutte le parti" in causa nel conflitto in Ucraina, "compresa Kiev"

La Cina “ha sempre mantenuto la comunicazione con tutte le parti” in causa nel conflitto in Ucraina, “compresa Kiev”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, in un briefing con la stampa citato dai media internazionali, commentando le dichiarazioni rilasciate dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si è detto favorevole a una riunione con Pechino.

“Prenderemo ferme contromisure” rispetto alle sanzioni statunitensi e “salvaguarderemo fermamente gli interessi delle nostre società”, ha detto poi la portavoce del ministero degli Esteri cinese, secondo quanto riporta il Global Times. La portavoce ha quindi esortato gli Stati Uniti a “smettere di diffondere false informazioni e a revocare le sanzioni”.

