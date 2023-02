Il presidente accoglie con favore le misure dell'Ue

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto con favore le nuove sanzioni statunitensi contro la Russia. Le ultime restrizioni prendono di mira oltre 100 entità sia in Russia sia nel mondo, comprese banche e fornitori di attrezzature per la difesa. In particolare, gli Stati Uniti hanno affermato di voler fermare coloro che aiutano la Russia a sfruttare scappatoie per ottenere i materiali sanzionati. Nel suo discorso notturno Zelensky ha detto: “Le sanzioni continueranno a essere introdotte in modo che nulla rimanga del potenziale dell’aggressione russa” in Ucraina. Ha aggiunto che le sanzioni sono “contro l’industria della difesa e il settore finanziario dello Stato terrorista e contro i propagandisti che hanno annegato la società russa nelle bugie e stanno cercando di diffondere bugie nel mondo intero”.

