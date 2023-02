Associazioni in piazza per chiedere la pace e onorare i militari di Kiev che stanno difendendo il paese

Associazioni ucraine in Spagna sono scese in piazza domenica a Madrid per testimoniare solidarietà alla madrepatria, chiedere la pace e onorare i militari di Kiev che stanno difendendo il paese. La manifestazione in Plaza de Colón arriva dopo due giorni dal primo anniversario dell’invasione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata