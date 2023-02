Mosca ha raddoppiato il numero di navi, una delle quali è una fregata armata con otto missili Kalibr

L’esercito ucraino ha affermato che la Russia ieri ha raddoppiato il numero di navi in servizio attivo nel Mar Nero e prevede che ciò potrebbe essere in preparazione di ulteriori attacchi missilistici. Lo riporta il Guardian. “Nel Mar Nero, la flotta di navi da guerra è raddoppiata rispetto a questa mattina: ora è di otto navi”, ha detto il comando militare nella regione meridionale in un aggiornamento Facebook, “in un contesto di attività dell’aviazione nemica di un certo tipo, ciò potrebbe indicare che sono in preparazione un attacco missilistico e attacchi di droni”.

Una delle navi è una fregata armata con otto missili Kalibr. Sabato scorso l’Ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato quattro missili Kalibr dal Mar Nero, due dei quali sono stati abbattuti. La flotta russa del Mar Nero fa base nella penisola di Crimea, annessa da Mosca nel 2014.

