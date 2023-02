Anatolie Urecheanu parla a LaPresse: "Il nostro futuro è nell'Ue"

Secondo l’ambasciatore della Moldova in Italia, Anatolie Urecheanu, la Russia ha dei piani concreti per cambiare il governo di Chisinau con uno filorusso. “Sia i nostri servizi che i nostri partner hanno informazioni su alcuni piani concreti della Russia nella Repubblica di Moldova per costringere le autorità a negoziare sulle elezioni parlamentari anticipate, quindi cambiare il governo e introdurre un esecutivo filorusso, da usare contro l’Ucraina”, ha detto Urecheanu in un’intervista a LaPresse. “La Repubblica di Moldova sta affrontando da tempo azioni ibride da parte della Russia che non hanno uno scopo amichevole. Lo stesso ministro russo Lavrov in un’intervista rispondendo a una domanda su quali Paesi potrebbero avere lo stesso percorso dell’Ucraina ha risposto: la Repubblica di Moldova. Una dichiarazione fin troppo trasparente”, ha aggiunto il diplomatico. Quanto alle azioni che Chisinau sta mettendo in atto per prevenire questa minaccia, “innanzitutto, abbiamo parlato pubblicamente di questo fatto, anche utilizzando il podio della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, abbiamo informato i nostri partner anche durante gli incontri con i vertici, chiedendo aiuto, che ci hanno pienamente concesso. Inoltre, le istituzioni statali sono in uno stato di massima vigilanza“, ha spiegato Urecheanu.

“Il Parlamento della Repubblica di Moldova adotterà quanto prima i progetti di legge che forniranno alle istituzioni competenti gli strumenti necessari per contrastare più efficacemente i rischi per la sicurezza del paese”, ha proseguito Urecheanu, “intensificheremo la collaborazione con l’Alleanza del Nord Atlantico, che potrebbe aiutare la Repubblica di Moldova in progetti relativi alla lotta alla propaganda, allo sviluppo di capacità strategiche e di intelligence, al rafforzamento della sicurezza e del controllo delle frontiere, Sandu ha chiarito che la Repubblica di Moldova dovrebbe rafforzare il settore della difesa e far parte della nuova architettura di sicurezza europea”.

In merito ai timori di un possibile allargamento del conflitto nel suo Paese, il diplomatico ha dichiarato: “Non credo che le azioni della Russia dipendano troppo dagli accordi o dai documenti ufficiali di cui è parte. La guerra in Ucraina ha dimostrato che la Russia non rispetta veramente gli accordi o gli impegni presi con la firma ufficiale. Certo è che la Russia è uno stato aggressore e non ispira molta credibilità“. L’ultimo decreto firmato dal presidente russo Vladimir Putin sulla sovranità della Repubblica di Moldova “contiene un compartimento riguardo la risoluzione del conflitto della Transnistria, ma non mette in discussione la sovranità della Repubblica di Moldova”, precisa Urecheanu, “abbiamo preso atto di questa decisione di abrogazione del decreto e analizzeremo con attenzione il contenuto della nuova concezione una volta che sarà resa pubblica”. Per quanto riguarda invece l’approccio della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione della Transnistria, “nulla è cambiato: vogliamo una risoluzione pacifica del conflitto. Allo stesso tempo, continueremo a chiedere il ritiro delle forze militari russe dal nostro territorio”, conclude.

Per il momento, in ogni caso, non sembra verosimile secondo Urecheanu che si arrivi a uno scontro armato in Moldova. “Nelle condizioni attuali, mentre l’Ucraina resiste con successo agli attacchi russi, non sembra verosimile avere uno scontro armato anche nel nostro Paese. Il governo della Moldova è determinato a preservare la stabilità interna, prende decisioni trasparenti e rimane fedele ai principi e ai valori democratici. Le nostre istituzioni collaborano con partner stranieri e in caso di pericoli per il Paese l’opinione pubblica sarà informata immediatamente“, ha detto l’ambasciatore. In merito invece a una potenziale azione Ucraina in Trasnistria, come detto da Mosca, “le nostre autorità non confermano le informazioni diffuse dal ministero della Difesa russo”.

Il diplomatico ha anche parlato della domanda di adesione all’Ue avanzata dalla Moldova insieme all’Ucraina: “Con questa storica decisione di riconoscere la prospettiva europea del nostro Paese, le relazioni Ue-Moldova sono entrate in una nuova fase strategica, da Paese associato all’Ue a Paese che vuole diventare membro a pieni diritti dell’Unione europea. E qui vorrei sottolineare ancora una volta che il futuro della Repubblica di Moldova e dei suoi cittadini è nell’Unione europea. Ecco perché tutte le azioni del governo di Chisinau sul piano dell’integrazione europea sono oggi dirette alla trasposizione dell’acquis comunitario e all’attuazione delle priorità individuate dalla Commissione europea, vale a dire la riforma della giustizia, la lotta alla corruzione, il consolidamento delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto, la prestazione economica”.

“È evidente che, senza il supporto dei partner internazionali, in particolare Unione europea, Romania, Usa, Italia compresa, la realizzazione di quanto menzionato prima sarebbe difficile. In particolare, voglio sottolineare la visione positiva dell’Italia rispetto all’allargamento dell’Unione europea e menzionare l’ottima collaborazione sia a livello politico che settoriale, l’esemplare disponibilità sia a livello centrale che locale riguardo al nostro supporto come Paese nella realizzazione delle riforme”, ha concluso.

