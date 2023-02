Il presidente ucraino parla su Telegram, alta tensione in Transnistria

Alta tensione tra Kiev e Mosca, allarme in Transnistria. Sono giorni tesi quelli a cavallo del tragico anniversario di un anno dall’inizio della guerra. “La Russia ha scelto la via dell’assassino. Il percorso del terrorista. Il sentiero del torturatore. Il percorso del saccheggiatore. Questa è la scelta statale della Russia e ci sarà responsabilità statale per il terrore commesso”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, su Telegram. “Non ci siamo abbattuti, abbiamo superato molte prove e prevarremo. Terremo conto di tutti coloro che hanno portato questo male, questa guerra nella nostra terra. Tutto il terrore, tutti gli omicidi, tutte le torture, tutti i saccheggi”, ha detto ancora Zelensky.

