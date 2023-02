Dopo la visita a sorpresa del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, anche il premier spagnolo Pedro Sanchez si è recato a Kiev, in Ucraina. Il viaggio non era stato annunciato ufficialmente. Sanchez ha anche visitato la città di Bucha e il distretto di Irpin, vicino a Kiev, portando un omaggio floreale ai caduti di guerra. Per Sanchez si tratta del secondo viaggio nella capitale ucraina. Il leader aveva infatti già fatto visita al presidente Volodymyr Zelensky il 21 aprile dello scorso anno, insieme alla premier della Danimarca Mette Frederiksen. Il 1° luglio la Spagna assumerà la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea.

