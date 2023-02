Il presidente degli Stati Uniti ritiene un "grosso errore" sospendere la partecipazione della Russia al trattato New Start

È stato “grosso errore” per il presidente russo Vladimir Putin sospendere temporaneamente la partecipazione della Russia al trattato New Start, “è poco responsabile. Ma non credo che stia pensando di usare armi nucleari o qualcosa del genere”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un’intervista alla Abc in Polonia, prima del suo ritorno a Washington. “Penso che sia un errore ma sono fiducioso che saremo in grado di risolverlo”, ha aggiunto.

