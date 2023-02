L’esercito israeliano ha dichiarato che militanti palestinesi hanno lanciato sei razzi dalla Striscia di Gaza verso il sud del Paese, nella notte tra mercoledì e giovedì. Il contrattacco è iniziato dopo il raid dell’esercito di Israele a Nablus, nella Cisgiordania occupata, in cui sono stati uccisi 11 palestinesi. Alla risposta araba, poi, è seguito un nuovo attacco dell’aviazione israeliana che ha colpito la città di Gaza. Per il momento non sono state registrate vittime.

