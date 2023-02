L'ufficiale è in condizioni gravi: aveva indagato sulla Nuova Ira

Tre uomini di 38, 45 e 47 anni sono stati arrestati a Omagh, nella contea di Tyrone, in Irlanda del Nord in relazione al ferimento dell’ispettore di polizia John Caldwell, ferito in un agguato a colpi d’arma da fuoco mercoledì sera a Omagh, all’esterno di un campo sportivo. Il detective è ricoverato in gravi condizioni. Gli investigatori indagano su una possibile pista legata ai gruppi armati repubblicani, come la Nuova Ira, erede dell’organizzazione terroristica che ha deposto le armi nel 2005. Caldwell in passato aveva indagato sui gruppi paramilitari indipendentisti dell’Ulster. “È triste che qualcuno ci voglia trascinare nel passato”, ha detto in conferenza stampa il capo della polizia nordirlandese Simon Byrne.

