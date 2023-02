Foto dall'archivio di polizia al confine irlandese

Lo riporta il Guardian: ferito gravemente John Caldwell, ispettore capo

Aggressione a un agente di polizia nell’Irlanda del Nord. Secondo quanto riporta il Guardian, la polizia ha arrestato tre persone in relazione al grave ferimento di un ispettore capo, John Caldwell, in un agguato teso in un impianto sportivo di Omagh mercoledì sera.

“Gli arrestati, di 38, 45 e 47 anni, sono stati fermati a Omagh e Coalisland, nella contea di Tyrone, e vengono interrogati dagli investigatori della Musgrave serious crime suite, ha dichiarato giovedì Simon Byrne, capo della polizia nordirlandese”: lo riporta il Guardian.

L’annuncio è arrivato ore dopo che due uomini armati hanno sparato più volte a Caldwell, che era fuori servizio, mentre stava mettendo dei palloni da calcio nel bagagliaio della sua auto intorno alle 20.

