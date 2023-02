L'operazione era volta ad arrestare tre miliziani palestinesi ritenuti autori di un attacco terroristico

Segni della battaglia a Nablus in Cisgiordania dove mercoledì mattina in un raid dell’esercito israeliano sono morti almeno 10 palestinesi e altri 100 sono rimasti feriti. L’operazione era volta ad arrestare in un edificio tre miliziani palestinesi ritenuti autori di un attacco terroristico in cui a ottobre è stato ucciso un soldato in Samaria. I tre non si sono arresi e sono morti negli scontri a fuoco scoppiati all’arrivo delle truppe. Alla battaglia hanno partecipato anche membri del gruppo estremista della Jihad islamica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata