Così il presidente russo nel suo discorso ai parlamentari dell'Assemblea federale alla Gostiny Dvor a Mosca

“Non useremo per primi le armi nucleari. Ma se lo fanno gli Stati Uniti dobbiamo essere pronti. Nessuno si faccia illusioni, la parità strategica non deve essere infranta”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso ai parlamentari dell’Assemblea federale alla Gostiny Dvor a Mosca. Putin ha rimarcato che Washington sta pensando di testare armi nucleari e, in questo caso, lo farà anche la Russia.

