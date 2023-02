Ieri la visita del leader americano a Kiev

Il presidente Usa, Joe Biden, a Varsavia per incontrre il presidente della Polonia, Andrzej Duda. La visita di Biden in Polonia giunge all’indomani della visita a sorpresa a Kiev, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Più tardi è atteso un discorso del presidente Usa. Duda ha accolto Biden mentre scendeva dalla sua limousine nel cortile del palazzo presidenziale a Varsavia. I due si incontreranno in privato prima che Biden tenga l’atteso discorso. A marzo dell’anno scorso, poche settimane dopo l’inizio della guerra, Biden pronunciò una forte e personale condanna del presidente russo Vladimir Putin al Castello Reale. Biden è arrivato a Varsavia lunedì dopo una visita non annunciata a Kiev, con l’obiettivo di consolidare l’unità dell’Occidente mentre l’Ucraina e la Russia si preparano a lanciare le offensive di primavera. Il conflitto, il più importante in Europa dalla Seconda guerra mondiale, ha già causato decine di migliaia di morti, devastato il sistema infrastrutturale ucraino e danneggiato l’economia globale.

Il discorso che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden pronuncerà ai giardini del Castello Reale di Varsavia “non si tratta di una gara retorica con nessun altro”, ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan, “si tratta di una dichiarazione affermativa di valori, una visione di come dovrebbe essere il mondo che entrambi stiamo cercando di costruire e difendere”. Biden dovrebbe sottolineare l’impegno del Paese centro-europeo e di altri alleati nei confronti dell’Ucraina nell’ultimo anno. Sullivan assicura che non sarà una sorta di “testa a testa” con il discorso pronunciato da Putin davanti all’Assemblea federale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata