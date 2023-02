Nessun passo indietro del presidente francese parlando ai lavoratori in un mercato di Parigi

Il Presidente francese Emmanuel Macron ha visitato Rungis, nella periferia di Parigi, martedì un enorme mercato di prodotti che rifornisce la capitale e la regione circostante di gran parte dei suoi alimenti freschi. E’ la prima uscita ufficiale da quando la legge sulla riforma delle pensioni del Paese è passata al Senato. Parlando con i giornalisti Macron ha detto che le persone devono lavorare più a lungo per garantire il finanziamento delle loro pensioni. “Nel complesso la gente sa che sì, in media bisogna lavorare un po’ di più, tutti, perché altrimenti non saremo in grado di finanziare adeguatamente le nostre pensioni”, ha detto il capo dell’Eliseo Il disegno di legge sulla riforma delle pensioni innalza l’età minima di pensionamento per ottenere una pensione statale completa da 62 a 64 anni. È la legge di punta del secondo mandato di Macron. Il suo governo ha promesso di portare avanti la riforma nonostante le proteste e gli scioperi a livello nazionale e i sondaggi d’opinione che mostrano costantemente una maggioranza di francesi contrari al cambiamento. L’esame della legge da parte del Senato è previsto per il 2 marzo. Il complesso processo legislativo dovrebbe proseguire per diverse settimane.

